Казахстанцы не жаловались чиновникам на блокировку интернета?

В министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК утверждают, что претензии к ним не поступали.

Как заявил министр МЦОАП Аскар Жумагалиев, ни один казахстанец до сегодняшнего дня не пожаловался в министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК на проблемы с доступом 9 мая в социальные сети, месенджеры, сайты некоторых СМИ, а также на сложности с мобильной связью, передает «Курсив».

«Мы посмотрим, проверим все технические моменты, потому что вот сейчас запрос поступил. До этого никаких запросов не было. Сейчас от вас поступил запрос — мы проверим», — сказал он 15 мая журналистам.

При этом Жумагалиев ушел от ответа на вопрос, были ли у него лично проблемы с доступом в интернет 9 мая.

«В настоящее время интернет работает, вот проверьте у себя. Работает? И прекрасно же», — сказал министр.

Напомним, ранее министр информации и общественного развития Даурен Абаев заявил, что его ведомство «не отвечает за связь». Между тем, 9 мая в Казахстане был ограничен доступ на сайты ряда средств массовой информации, а также в соцсети и мессенджеры. Кроме того, наблюдались проблемы и с мобильной связью — в частности, в Алматы, по маршруту движения марша «Бессмертный полк».

«Уважаемые коллеги, министерство информации и общественного развития не отвечает за связь. Я сейчас не смогу прокомментировать в должной мере, но действительно, как провайдеры сказали, были технические неполадки. Наверное, надо вопрос адресовать им и уточнить, какого рода технические неполадки были у них», — сказал Абаев.

При этом он заявил, что МИОР «не имеет никакого отношения к блокировкам».