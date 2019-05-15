С сентября в школах Алматы запустят IT-классы

Факультативы позволят ученикам и учителям заниматься созданием мобильных приложений, веб-сайтов, игр, 3D моделированием, робототехникой.

С нового учебного года в школах Алматы будут открыты IT-классы с полным материально-техническим и методическим обеспечением. В настоящее время ведется работа по созданию электронной платформы проекта. Об этом в ходе IT-совета Палаты предпринимателей Алматы сообщил директор КГУ «Городской научно-методический центр новых технологий в образовании» Управления образования Алматы Андрей Дупик.

«Это будут факультативы на базе общеобразовательных школ. Мы охватим наиболее востребованные на сегодняшний день направления, то есть — создание мобильных приложений, веб-сайтов, игр, 3D моделирование, робототехника. Все это мы соберем в одном месте, на электронной платформе, к которой будут иметь доступ каждый ученик и учитель. Например, он зашел, выбрал определенную тему, по теме будут видеоуроки, контент, тестирование, по теме могут заниматься учителя и ученики. Учителя могут на уроках это все поменять, а ученики дома. Сегодня на площадке Палаты предпринимателей Алматы мы выслушали мнение IT-сообщества. Нам подали идеи о том, какие кадры будут нужны в будущем, по каким направлениям. Создавая этот проект, мы будем обязательно консультироваться с ведущими IT-компаниями города», — уточнил Андрей Дупик.

На начальном этапе проект охватит 102 школы Алматы (порядка 50% от общего количества школ мегаполиса).

«Это школы из разных районов города. Отбирались те, кто чаще всего принимал участие в соответствующих соревнованиях. Мы будем делать презентацию проекта на августовском совещании педагогов. Всем школам, участвующим в проекте, мы выдадим технику, программу, контент, обучение. За летний период нам нужно утвердить программу, обучить преподавателей. И с сентября начнем. Средства на эти цели выделяются из городского бюджета. Подобного рода пилотный проект будет впервые запущен в Алматы», — сказал Андрей Дупик.

Отмечается, что проект реализуется в рамках цифровизации Казахстана и направлен на увеличение количества детей, вовлеченных в процесс IT-обучения.