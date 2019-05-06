В Узбекистане использование дронов теперь уголовно наказуемо

Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов.

2 мая президентом Узбекистана подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальные кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности». Изменения, которые появились в УК, одобрил Сенат Олий Мажлиса на 18 пленарном заседании, передает Repost.uz.

В УК вводится статья 244−4 (Незаконный ввоз, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и запасных частей), которая предусматривает уголовную ответственность. Отмечается, что лицо, добровольно сдавшее беспилотные летательные аппараты, комплектующие и запасные части к ним, освобождается от уголовной ответственности.