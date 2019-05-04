На рынке платежных карт новый «взрыв»

Анализируем итоги первого квартала 2019 года. И находим аномалии роста.

На 1 апреля 2019 года в Казахстане, по данным Нацбанка РК, в обращении находилось 24,4 млн платежных карт (их эмитирование осуществляли 22 банка и АО «Казпочта»), а количество держателей данных карт составило 21,2 млн чел. (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2018 года — рост на 21,5% и 20,6%, соответственно). Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 75,6%, доля кредитных карт — 20,8% (еще 3 года назад доля кредитных карт составляла 14,2%). На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 2% и 1,6%, соответственно. Разумеется, доля пластика международных платежных систем (МПС) безоговорочно доминирует, на карты локальных систем (Altyn Card, которые выпускает АО «Народный Банк Казахстана», и на одноименную карту «Ситибанка Казахстан») приходится почти ничего — 800 единиц. А ведь еще по состоянию на аналогичную дату 2018-го их было около 86 тысяч. Вывод прозаичен — банки сворачивают выпуск локального пластика.

Основная доля безналичных платежей, как сообщает Национальный банк РК, совершена посредством POS-терминалов (58,3% от общего количества и 37,3% от объема безналичных платежей) и интернет/мобильного банкинга (40,8% и 60,8% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (91,9% и 85,1% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Для справки: подробный разбор динамики в сегменте платежных карт в 2017-м по этой ссылке, а по итогам 2018 года — по этой.

А теперь ищем обещанные аномалии 2019-го.

Количество операций в интернете + мобильный телефон

Строго говоря, Национальный банк РК относительно недавно поменял незначительные детали в статистике. Но они лишь на первый взгляд являются таковыми, а на второй — существенными. Конкретизирую — в разделе «Использование на территории РК платежных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе среды проведения операции» регулятор добавляет к интернету в той же строке мобильный телефон, что означает, что смартфоны, точнее, транзакции, совершаемые с их помощью, начинают быть очень заметными в статистике. Этот раздел, кстати, и есть главный источник обещанной аномалии роста: по итогам марта количество транзакций к аналогичному периоду 2018-го возросло почти в 3 раза, а к 2017 году и вовсе почти в 7 раз! Страшно подумать что будет, если темпы роста, заданные в начале 2019-го, сохранятся. Подробности на графике ниже.

Объем операций в интернете + мобильный телефон

Еще одна аномальная зона — здесь рост ошеломляющий, тем более, что первый квартал традиционно не является сильным в экономическом плане. Тем не менее, по итогам марта объем операций к аналогичному периоду 2018-го вырос почти в 2,7 раза — до 463 млрд тенге, а если провести сравнение с тем, что было по состоянию на 1 апреля 2017 года, то рост составил почти 8,4 раза (подробнее на графике ниже)! Чуть позже, кстати, поговорим о том, какую долю занимает этот параметр в целом в безналичных транзакциях по картам. Посмотрим и на динамику изменения этой доли.

Средний чек в интернете + мобильный телефон

Вот здесь как раз и рушатся мечты — средний чек падает. Причем, падает он с сентября прошлого года — с пика, достигнутого в августе (классический back to school), а по состоянию на 1 апреля текущего года составил 13863 тенге. Рост год к году — номинальный — всего около 2%, а с 2017-го — 31%. На фоне сотен процентов в двух предыдущих показателях выглядит очень скромно и подозрительно. С другой стороны, растет число небольших по объему транзакций (прежде всего, транзакции, совершаемые с помощью мобильного телефона) — они и «разбавляют» показатель. Для справки: по данным «Beeline Казахстан», средний чек здесь составляет лишь 2500 тенге, но оборот за год вырос на 265%.

Объем безналичных операций по картам

По состоянию на 1 апреля текущего года это 777 млрд тенге против 359 млрд тенге годом ранее (рост в 2,16 раза). Если уйти глубже и сравнить показатель 2019-го с тем, что было у рынка в 2017-м, то рост еще более впечатляющий — он без малого пятикратный. И обещанный анализ долей: сегодня большая доля (почти 60%) во всем пироге безналичных транзакций уже приходится на интернет и мобильный телефон. И она быстро растет. Для справки: в 2018 году (на 1 апреля) — это почти 47%, а в 2017-м на ту же дату — 35%. Подробности на графике ниже.

Объем операций по выдаче наличных

Тут в целом ситуация довольно волатильная, без каких-то явных намеков на аптренд или даунтренд — диапазон довольно узкий. По состоянию на 1 апреля 2019 года — это 1,2 трлн тенге. Но, глядя на ранее рассмотренные показатели (подробности на графике ниже), возникает ощущение, что он будет падать — наличные ныне это очень неудобно, дискомфортно (чего стоит «экзекуция» в виде посещения отделения), а список платежей, которые удобнее проводить прямо из мобильного приложения, не выплачивая никаких комиссий при этом, только расширяется. Пока вы пьете утренний кофе, успеете пополнить транспортную карту, баланс мобильного телефона и сделать взнос за детский сад. На все про все несколько минут. Как долго эта «бесплатная» идиллия еще будет продолжаться? Трудно сказать, но пока нулевая стоимость транзакций — это главное конкурентное преимущество банков и от этой модели никто не решится отступать.

Средний чек операций по выдаче наличных

Один из самых «скучных» показателей. Складывается ощущение, что здесь ничего не происходит — растет количество операций в интернете, но наличных снимают почти столько же. Растет объем операций в интернете — та же картина, то есть, практически неизменная. Растет объем безналичных транзакций в целом — но тут все остается стабильно. И все-таки, если приглядеться, то ситуация заметно меняется — по состоянию на 1 апреля — 42 тысячи тенге против 47,5 тысяч годом ранее. И против 43,5 тысяч тенге в 2017-м. Хотим мы этого или нет, но кэш уже уходит из нашей жизни, хотя этот процесс непростой, и уж точно не одного дня.

Самое важное

Заметно, что год начался для пластика в Казахстане бодро — уже в январе, несмотря на посленовогоднюю негу, некоторые параметры мира платежных карт сильно рванули вверх, и более того, опередили благополучный и забитый под завязку покупками и транзакциями декабрь. Это касается и количества транзакций в интернете и с помощью смартфонов, и в меньшей мере объема по этим операциям, и в несколько меньшей же мере объема безналичных операций по картам в целом. Будущее рисуется для платежных карт очень неплохо.