Мобильные операторы Таджикистана вернут прежние тарифы на интернет

Они будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Мобильные операторы Таджикистана обязались в кратчайшие сроки восстановить прежние тарифы на мобильный интернет. Недавнее решение о повышении тарифов на мобильный интернет вызвало бурю негодования среди пользователей соцсетей. 23 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил распоряжение антимонопольной службы Таджикистана о повышении тарифов на мобильный интернет и поручил наказать виновных в повышении цен на интернет и на внутрисетевые звонки мобильных операторов, передает CA-NEWS.

Мобильный оператор «Тселл» вечером 23 апреля уведомил об отмене распоряжения антимонопольной службы Таджикистана № 31 от 4 марта 2019 года о повышении тарифов на мобильный интернет, вызвавшего общественное недовольство. В настоящее время проводятся технические работы для восстановления прежних тарифов и услуг.

Другой оператор, «Мегафон-Таджикистан», также распространил аналогичное сообщение. Представители компании заявили, что в самые кратчайшие сроки выполнят поручение президента страны о возвращении прежних тарифов.