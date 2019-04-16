В Таджикистане подорожал интернет

Распоряжение антимонопольной службы Таджикистана о повышении тарифов на мобильный интернет и телефонные разговоры по NGN вступило в силу 13 апреля.

Правительство страны поручило мобильным операторам с 4 марта исполнить распоряжение антимонопольного органа. Отныне новая стоимость за 1 Мб интернета — не менее 5 дирамов. Если раньше один гигабайт интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони ($3-4), то теперь он увеличился до 51 сомони ($5,4), а с учетом НДС и акциза — до 63 сомони ($6,7). Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN (мультисервисные телекоммуникационные сети Next Generation Network) повышена в 10 раз — с 10-12 дирамов до 1,2 сомони за минуту, передает CA-NEWS.

Распоряжение должно было вступить в силу 27 марта, но с учетом переговоров между антимонопольной службой и мобильными операторами сроки немного сдвинулись. Мобильные компании пытались добиться хотя бы снижения тарифов на интернет. В субботу, 13 апреля, два мобильных оператора страны, «Мегафон» и «Тселл», опубликовали на своих сайтах новые тарифы.