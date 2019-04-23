В МНЭ объяснили запрет на возврат новых телефонов продавцам

В ведомстве уверяют, что эта норма направлена на защиту прав потребителей.

Возвращенная в течение 14 дней продукция хоть и надлежащего качества, по сути, становится бывшим в употреблении техническим устройством, требующим обнуления всех цифровых следов его первого владельца. Дальнейшая реализация данного устройства влечет ряд необоснованных проблем для нового добросовестного пользователя. Об этом сообщает пресс-служба МНЭ РК, передает «Курсив».

«В целях соблюдения баланса в защите прав потребителей и продавцов абонентские устройства сотовой связи надлежащего качества включены в список товаров, не подлежащих возврату. Данная норма также направлена на защиту потребителя. Это связано с тем, что реализация данной продукции одновременно сопровождается ее активизацией и загрузкой ряда программ, носящих идентификационную авторизацию», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля 2019 года главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере предпринимательства. Закон содержит нововведения, связанные с совершенствованием электронной и биржевой торговли, торговли в сфере агропромышленного комплекса, налогового и таможенного администрирования, сокращением теневого оборота в экономике и снижением издержек для бизнеса.

Также имеется ряд важных поправок, связанных с защитой прав потребителей. В частности, закреплен принцип защиты интересов потребителей в электронной коммерции не ниже уровня защиты, предусмотренной законом о торговой деятельности. Речь идет об общих требованиях к продавцу вне зависимости от способа торговли. Предусмотрено, что на товары надлежащего качества, приобретенные в рамках электронной коммерции, распространяются все требования по возможности их возврата в течение 14 дней. Также внесены поправки в законы «О защите прав потребителей» и «О рекламе», направленные на обязательное информирование покупателя о сроках и стоимости доставки товара до заключения договора или оплаты. В обязательном порядке должны быть доступны адреса продавца и его контактные телефоны, а используемое программное обеспечение защищено от незаконных проникновений.