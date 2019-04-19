Казахстанцы не смогут вернуть новый смартфон, если он их не устроил

Новые поправки в закон о защите прав потребителей уже введены в действие.

В статью 30 закона «О защите прав потребителей» были внесены поправки от 2 апреля 2019 года. Они утвердили перечень товаров, которые не подлежат возврату или обмену в течение 14 календарных дней. Статья была дополнена новым пунктом — «абонентские устройства сотовой связи». Таким образом, теперь к приобретению смартфонов и планшетов казахстанцам придется подходить более взвешенно и обдуманно. Теперь вернуть продавцу непонравившееся или неподошедшее устройство не получится. И продавец будет вправе отказать в возврате средств или замене девайса, если покупателя не устроили цвет, модель, комплектация или функционал.

Однако новая норма не распространяется на товар ненадлежащего качества — за некачественные или бракованные устройства продавцы по-прежнему обязаны возместить средства или обменять товар.

«В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления им требования о его замене продавец (изготовитель) обязан заменить его незамедлительно, а при необходимости дополнительной проверки (экспертизы) качества товара продавцом (изготовителем) — в течение тридцати календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый аналогичный товар, то есть на товар, не бывший в употреблении», — говорится в законе.