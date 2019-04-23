Share Now опровергает версию хакерской атаки.

Каршеринговое приложение Share Now, запущенное компаниями Mercedes-Benz и BMW, взломали. В результате этого злоумышленники угнали в Чикаго около 100 дорогих автомобилей, часть из которых позже была обнаружена на местах совершения других преступлений, передает Tadviser.ru.

Представитель Share Now заявил, что в Чикаго служба временно приостановлена «из предосторожности». Тем не менее, Share Now опровергает версию хакерской атаки — по их словам, преступники лишь получили незаконный доступ к автомобилям через мобильное приложение. В компании подчеркнули, что проблемы возникли только в Чикаго, а личная и конфиденциальная информация участников программы не была скомпрометирована.

Немецкая компания Daimler, производитель автомобилей Mercedes-Benz и Smart, запустила сервис Car2Go в 2008 году, а в феврале 2019 года объединила его с услугой DriveNow в единую каршеринговую службу Share Now. Ее клиенты могут арендовать автомобиль в нескольких странах Европы, Китае, Канаде и США. Компании Mercedes-Benz и BMW планируют запустить совместно не только каршеринговые службы, но и услуги зарядки электромобилей и другие мобильные сервисы. В совокупности Daimler и BMW намереваются вложить в партнерство $1,1 млрд.