Western Union начала использовать блокчейн для международных переводов

Для компании это стало первой коммерческой реализацией технологии.

Western Union сообщила об использовании блокчейна для осуществления международных денежных переводов. Компания заключила соглашение с блокчейн-стартапом Coins.ph, по условиям которого его криптовалютные кошельки подключены к системе Western Union. Благодаря этому пользователи сервиса Coins.ph получили возможность отправлять денежные средства, сообщает TAdviser.

Coins.ph — филиппинская финансовая компания, у которой насчитывается более 5 млн клиентов. Партнерство с Western Union позволит ее пользователям принимать платежи практически во всех странах в мире. Отмечается, что к апрелю 2019 года около 10 млн филиппинцев работают и живут за пределами своей страны, что делает Филиппины одним из самых популярных мест для трансграничных денежных переводов. По данным местного центробанка, каждый месяц филиппинцы из-за рубежа отправляют своим родным и близким, проживающим на Филиппинах, около 2,7 млрд долларов.

Для получения денежных переводов через интеграцию Coins.ph с Western Union пользователям необходимо пройти онлайн-верификацию. Максимально разрешено переводить около двух тыс. долларов в месяц. Проект с Coins.ph стал первым коммерческим использованием блокчейна в Western Union. Международная система денежных переводов ранее объявляла о возможном сотрудничестве с компаниями Ripple и Coinbase, однако эти планы пока не были реализованы.