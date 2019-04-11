Расходы ритейла на искусственный интеллект достигнут 20 млрд долларов к 2023 году

Компании надеются на обещанное повышение маржи.

Новое исследование, проведенное компанией Juniper Research, показало, что глобальные расходы ритейлеров на решения искусственного интеллекта к 2023 году достигнут 12 миллиардов долларов против 3,6 млрд долларов в 2019 году. За этот период более 325 тыс. предприятий розничной торговли внедрят технологии ИИ. Использование ИИ розничными торговцами позволит повысить эффективность операций бэк-офиса. Продвинутая аналитика, используемая для прогнозирования спроса и автоматизированного маркетинга, сделает ритейлеров более гибкими и увеличит маржу.

Аналитики считают, что ритейлеры столкнутся с гонкой внедрения ИИ. Те бизнесы, которые будут оснащены технологиями ИИ и внедрят их быстрее всех, вытеснят медленнее движущихся ритейлеров.

Использование машинного обучения в прогнозировании спроса станет ключевым рынком для поставщиков искусственного интеллекта: доходы от сопутствующих услуг достигнут к 2023 году 3 млрд долларов по сравнению с 760 млн долларов в 2019 году.

В исследовании утверждается, что прогнозирование спроса будет иметь большое значение для обеспечения эффективного многоканального опыта и повышения рентабельности. Ожидается, что количество розничных продавцов, использующих прогнозирование спроса с помощью ИИ, увеличится более чем втрое в период между 2019 и 2023 гг.

Автор исследования Ник Мейнард пояснил: «В связи с ростом числа разовых мероприятий, таких как „Черная пятница“, понимание цепочек спроса и поставок становится более важным, чем когда-либо, когда ИИ играет центральную роль».

Исследование также показало, что интеллектуальные кассы, оснащенные технологиями искусственного интеллекта (например, компьютерным зрением), будут иметь большое будущее в сфере услуг и к 2023 году обеспечат рост транзакций до 1,4 млрд по сравнению с 42 млн в 2019 году.