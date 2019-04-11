Нефтяников Казахстана оцифровали

Диджитализация нефтегазовой отрасли является основным стратегическим направлением развития страны в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

9 апреля в рамках выставки «Атырау Нефть и Газ» АО «Национальные информационные технологии» представило проект «E-sapa» — информационную систему учета отдельных видов нефтепродуктов. Основная цель проекта — снижение теневого оборота и исключение возможности получения доходов от реализации продукции в формате теневого оборота. К системе подключены три нефтеперерабатывающих завода, 17 нефтеперерабатывающих заводов малой мощности, 1784 автозаправочных станции — всего 320 юридических лиц.

Как отметили в АО «НИТ», проект продемонстрировал свою эффективность в автоматизации процесса передачи данных, получении данных, обеспечении прозрачности, а также в генерировании отчетов в ИС КГД МФ РК. Ранее учет нефтепродукта велся путем ручного замера, что влекло за собой отсутствие прозрачности в деятельности налогоплательщиков и объема поставляемых нефтепродуктов в АЗС.