Более 7 миллиардов записей пользовательских данных «утекло» в 2018 году

При этом аналитики говорят о сокращении мирового объема утечек данных.

По результатам глобального исследования Аналитического центра компании InfoWatch, в мире в 2018 году было зарегистрировано 2263 случая утечки конфиденциальной информации (публичных). В 86% инцидентов были скомпрометированы персональные данные и платежная информация — всего около 7,3 млрд записей пользовательских данных против 13,3 млрд записей данных годом ранее.

В 2018 году существенно сократился объем данных, скомпрометированных в результате утечек из организаций сферы высоких технологий, финансово-кредитного и страхового сектора, а также предприятий промышленности.

Наиболее привлекательными для злоумышленников до сих пор остаются данные из организаций финансово-кредитной и страховой сферы, где около 65% утечек были совершены умышленно. Зафиксирован высокий интерес нарушителей к информации из промышленных и транспортных систем, компаний сфер торговли и HoReCa, а также высокотехнологичного бизнеса — более половины утечек в этих отраслях носили умышленный характер.

«Лидерами» по объему утекающих пользовательских данных остаются высокотехнологичные компании, а также предприятия сферы торговли и HoReCa, медицинские и муниципальные учреждения — на них суммарно пришлось 70% годового объема утечек персональной информации в мире.

На компании сферы высоких технологий, как и в 2017 году, пришлось около 30% от мирового объема утечек информации о пользователях. Вместе с тем, средняя мощность инцидентов в высокотехнологичном секторе снизилась более чем в два раза — до 9 млн записей данных на одну утечку в 2018 году.

Сокращение объема утечек информации о пользователях также отмечено в финансово-кредитной и страховой сферах, предприятиях промышленности и транспорта. Объем утечек данных из финансовых и страховых компаний сократился в четыре раза, а средняя мощность утечек в этой сфере снизилась с 840 тыс. до 190 тыс. записей данных. В семь раз сократился объем записей данных, скомпрометированных в результате утечек из промышленных и транспортных предприятий, их мощность составила менее 100 тыс. записей.

Большие массивы данных — более 18% объема утекшей информации, теряли организации сферы торговли и HoReCa, средняя мощность утечек в ритейле составила 430 тыс. записей данных. До 12% и 9% в мировом трафике утечек персональных данных и платежной информации выросли доли медицинских и муниципальных учреждений. В среднем каждая утечка из муниципалитетов приводила к компрометации 400 тыс. записей данных, в то время как для медицинской сферы характерна меньшая мощность инцидентов — около 60 тыс. записей.

Наибольший заявленный ущерб для организаций из-за утечки данных в 2018 году составил 534 млн долларов — такую сумму потеряла японская криптобиржа Coincheck в результате компрометации онлайн-кошельков ее клиентов. Самый крупный штраф за утечку персональной информации был вынесен компании Uber — ее обязали выплатить 148 млн долларов за утечку данных 57 млн клиентов и водителей, в том числе 25 млн резидентов США. Неправомерное использование данных пользователей Facebook обернулось санкциями со стороны британских властей в размере 500 тыс фунтов стерлингов, компания также была оштрафована Антимонопольной службой Италии на 10 млн евро.