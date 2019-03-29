Домофоны с распознаванием лиц появились в умном районе Нур-Султана

Система автоматически сравнивает лицо пришедшего с базой данных.

Об этом новшестве сообщает АО «Astana Innovations» на своей официальной странице в Facebook. Smart-домофоны появились в одном из районов столицы в прошлом году. Теперь три домофона поддерживают технологию распознавания лиц.

«Можно не бояться забыть или даже потерять магнитный ключ от домофона, если вы житель дома. Система автоматически сравнивает лицо пришедшего со своей базой данных и открывает подъездную дверь только тем, кто действительно здесь живет. База пополняется только с личного согласия каждого жителя», — рассказали в Astana Innovations.

Кроме того, домофон позволяет открывать входную дверь банковской картой или проездной картой ЛРТ, а также с помощью мобильного приложения. Подобной технологии в Казахстане нет. Проект «Умный район» реализуется на базе столичного микрорайона Жастар.

«Напомним, что наш проект реализуется за счет частных инвестиций. И все решения, тестируемые здесь, могут быть масштабированы на весь город, если докажут свою эффективность», — отмечают в АО «Astana Innovations».