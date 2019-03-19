Windows и Linux атакует вредонос

Программа StealthWorker, также известная как GoBrut, уже вовсю используется для атак на различные платформы.

Неизвестные злоумышленники распространяют по компьютерным системам под управлением Windows и Linux вредоносную программу, которая осуществляет брутфорс-атаки (подбор паролей) на различные серверы и онлайн-ресурсы, зачастую связанные с электронной коммерцией. Программа StealthWorker (также известная как GoBrut) была впервые обнаружена в конце февраля 2019 г. компанией Malwarebytes. Сейчас эксперт фирмы FortGuard Labs Роммель Йовен (Rommel Joven) выяснил, что StealthWorker уже вовсю используется для атак на различные платформы, передает KZ-CERT.

Установлено, что StealthWorker изначально представлял собой многофункциональный вредонос, способный эксплуатировать большое количество уязвимостей в таких системах как Magento, phpMyAdmin, cPanelContentManagementSystems, а также осуществлять брутфорс-атаки распределенно. Уже известно, что именно эту программу использовали для атаки и внедрения скиммеров (считывателей паролей) на нескольких площадках электронной коммерции на базе Magento.

Роммел Йовен указывает, что распределенные брутфорс-атаки, производящиеся с нескольких IP, позволяют обходить защитные средства: те обычно срабатывают на множественные попытки перебора логинов-паролей с одного и того же IP-адреса. Ранее злоумышленники распространяли StealthWorker с помощью серверного трояна WallyShack. Теперь же заражение осуществляется почти исключительно посредством брутфорса серверов со слабыми или предустановленными логинами и паролями.

Проникнув в систему, вредонос создает запланированное задание средствами Windows или Linux, с помощью которых обеспечивает себе устойчивое присутствие, а затем отсылает контрольному серверу сообщение о готовности к работе и ожидает поступления команды об осуществлении атаки.