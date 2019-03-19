Казпочта: цифровые итоги 2018 года

Национальный почтовый оператор отправил и доставил клиентам 18, 5 млн посылок.

В 2018 году Казпочта получила доход в 54,5 млрд тенге, прирост к 2017 году составил 11%. Чистая прибыль компании составила 272 млн тенге. Национальный почтовый оператор отправил и доставил клиентам 18, 5 млн посылок, из которых 4,6 млн приходится на внутренний рынок. Об этом рассказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

Одним из проектов компании является развитие партнерской сети отделений. Он стартовал в июне прошлого года, и на сегодняшний день к сотрудничеству привлечено 160 предпринимателей-франчайзи, которые открыли 200 точек продаж.

«Чтобы оперативно обрабатывать отправления и максимально сократить сроки доставки посылок, а также сделать процесс их отслеживания максимально удобным для адресата, недавно мы запустили новую почтово-учетную систему. Она упростит взаимодействие с интернет-магазинами, поскольку позволяет выполнить любую интеграцию систем и обмен данными. В результате оптимизации всех процессов существенно будут сокращены сроки доставки посылок. Например, по Казахстану они сократятся до трех дней», — рассказал Сакен Сарсенов.

Также в 2018 году Казпочта сделала упор на развитие гипермаркета онлайн-услуг Post.kz. Для физических лиц на портале запущена возможность оплаты шести тыс. различных поставщиков услуг (КСК, детские сады, транспортные и социальные карты или любые другие массовые услуги). На сегодня аудитория портала составляет 620 тыс. уникальных пользователей. Ежедневно порталом пользуются 60 тыс. клиентов национальной компании, а мобильным приложением — 21 тыс. человек.

Сеть самообслуживания по выдаче почтовых отправлений АО «Казпочта» состоит из 214 супермаркетов посылок и 151 почтомата. Помимо этого работает 7 цифровых офисов и 1 робопостофис, которые являются отделениями нового поколения. В 2018 году в цифровых офисах услугами воспользовалось более 22 400 человек.

Развивается и проект по доставке почты беспилотниками — в 2018 году эти показатели выросли в 10 раз. За прошлый год с помощью дронов перевезли 11 тыс. кг периодики. Доставляя прессу в села, летательные аппараты провели 460 часов в полете и преодолели более 74 тыс. км. Всего проектом охвачено 150 населенных пунктов в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях. Задействовано 20 дронов с нагрузкой до 4 кг.