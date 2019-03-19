Общий объем новых данных к 2025 году вырастет впятеро, до 175 зеттабайт

Важными источниками роста глобальной сферы данных давно являются развлекательный контент и записи с камер видеонаблюдения.

Объем глобальной сферы данных к 2025 году вырастет более чем в пять раз — до 175 Зб по сравнению с 33 Зб в 2018 году. При этом объем глобальной сферы данных определяется объемом новых данных, создаваемых и воспроизводимых за год, передает Iot.ru со ссылкой на IDC.

Важными источниками роста глобальной сферы данных давно являются развлекательный контент и записи с камер видеонаблюдения. По мере перехода на цифровые технологии растет доля данных, поступающих от IoT-устройств, метаданных (критически важных для аналитики, определения контекста и искусственного интеллекта), а также рабочих данных. Наибольший потенциал генерирования данных имеют четыре отрасли: здравоохранение, промышленность, финансовый сектор и медиабизнес.

Ожидается, что значительные изменения произойдут и в сфере хранения. Увеличивается доля данных, хранящихся в публичных облаках, и к 2025 году она достигнет 45-50%.

В 2017 году IDC готовила для Seagate отчет The Data Age 2025, в котором прогнозировалось, что к 2025 году общемировой объем данных вырастет в 10 раз и достигнет 163 Зб. При этом порядка 60% этих данных будут генерировать предприятия, а не потребители, по сравнению с 30% в 2015 году.