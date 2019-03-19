В Туркменистане вводят оплату электричества через интернет

На предприятии «Госэнергонадзор» Ашхабада создан расчетный центр, оснащенный современным оборудованием и программным обеспечением.

15 марта вице-премьер Туркменистана Дадебай Амангелдиев доложил президенту о ведущейся работе по переходу на цифровую систему услуг и расчетов с потребителями электроэнергии. Теперь появилась возможность производить оплату через сотовые телефоны, платежные терминалы, системы интернет-обеспечения, передает CA-NEWS.

Аналогичные центры предполагается открыть во всех велаятах до конца текущего года. На предприятии «Госэнергонадзор» Ашхабада создан расчетный центр, оснащенный современным оборудованием и программным обеспечением. Здесь находится электронная база данных потребителей по столице, в том числе — адреса, объемы использованной электроэнергии, сроки оплаты и др.