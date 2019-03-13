В Актау на остановках появились электронные библиотеки

Интерактивные баннеры с QR-кодами установили в тестовом режиме.

В Актау на шести остановках появились электронные библиотеки. На выбор горожанам представлено более 35 книг отечественных писателей. Чтобы воспользоваться услугой, жителям достаточно иметь при себе мобильный гаджет, подключенный к интернету. Выбрав на баннере нужный QR-код и отсканировав его, горожанин получит ссылку на желаемую книгу. Все произведения доступны также в аудио-формате, передает «Хабар 24».

«У нас в планах — установить электронные библиотеки в общественных местах. Проект полезен для горожан. Рассчитываем, что у них возрастет интерес к отечественным авторам. Книги Абая, Ахмета Байтурсынова пользуются большим спросом», — отметил главный специалист отдела анализа и цифровизации г. Актау Данияр Шакиров.