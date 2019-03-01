Ряд школ Кыргызстана подключат к интернету через оператора One Web

Бесплатный доступ к Сети помогут обеспечить низкоорбитальные спутники.

Несколько школ, расположенных в труднодоступных районах Кыргызстана, будут подключены к интернету через низкоорбитальные спутники. Об этом сообщила ресс-служба Госкомитета информационных технологий и связи КР, передает Sputnik.

По данным ведомства, глобальный коммуникационный оператор One Web запустит в космос низкоорбитальные спутники, которые помогут обеспечить доступ к Сети подобным школам в шести странах — Эквадоре, Руанде, Непале, Гондурасе, США (штат Аляска) и Кыргызстане.

«Ожидается, что при содействии Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ в 2020 году один из спутников One Web подключит школу „Кызыл Октябрь“ в селе Котур-Суу Нарынской области к бесплатному интернету», — говорится в сообщении.

Со временем планируется подключить еще некоторые школы республики. Известно, что ракету со спутниками запустят из Французской Гвинеи.