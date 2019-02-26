Следите за новостями

Цифра дня

38,2 млрд тг сэкономил минздрав за счет цифровизации

Аскар Жумагалиев сохранил свою должность

Глава государства подписал указ о составе правительства РК.

26 февраля 2019 10:50, Profit.kz
Рубрики: Общество

Жумагалиев Аскар Куанышевич назначен министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Соответствующий указ подписан президентом РК Н.Назарбаевым 25 февраля. Текст указа размещен на официальном сайте Акорды, указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним — министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК было образовано из министерства оборонной и аэрокосмической промышленности в рамках мер по совершенствованию системы государственного управления.