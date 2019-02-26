Аскар Жумагалиев сохранил свою должность

Глава государства подписал указ о составе правительства РК.

Жумагалиев Аскар Куанышевич назначен министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Соответствующий указ подписан президентом РК Н.Назарбаевым 25 февраля. Текст указа размещен на официальном сайте Акорды, указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним — министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК было образовано из министерства оборонной и аэрокосмической промышленности в рамках мер по совершенствованию системы государственного управления.