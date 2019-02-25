Информатизацией в Казахстане теперь займется новое министерство

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности преобразовано.

В рамках дальнейшего совершенствования системы государственного управления РК, Президент подписал указ, согласно которому министерство оборонной и аэрокосмической промышленности будет преобразовано. Отныне новое министерство будет называться «Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан». Оно получит функции и полномочия в сфере связи, информатизации, «электронного правительства», развития государственной политики в сфере оказания госуслуг от упраздненного сегодня министерства информации и коммуникаций РК.

Правительство РК займется перераспределением штата соответствующих министерств, а контролировать исполнение указа будет администрация Президента.