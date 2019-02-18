Сенат РК одобрил введение маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС

Соглашение о маркировке регламентирует сроки и порядок введения маркировки, устанавливает единые требования к средствам идентификации и их нанесению на товар, формат, состав и структуру передаваемых сведений.

Сенат РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Как отмечал ранее министр финансов Алихан Смаилов, Соглашение было подписано 2 февраля 2018 года, сообщает Kazpravda.kz.

«Основными целями Соглашения являются обеспечение законности оборота товаров, защита прав потребителей, сокращение теневой экономики, увеличение поступлений налогов в бюджет, выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса в рамках Союза», — отмечал глава Минфина.

Он пояснял, что положения Соглашения регламентируют сроки и порядок введения маркировки, устанавливают единые требования к средствам идентификации и их нанесению на товар, формат, состав и структуру передаваемых сведений о маркированных товарах между государствами-членами Евразийского экономического союза.

«Маркировке подлежат товары, ввезенные на территорию Таможенного союза и произведенные на территории Союза. При этом, допускается маркировка товаров за пределами Таможенного союза», — отмечал министр.

По его информации, перечень маркируемых товаров единогласно утверждается Советом Евразийской экономической комиссии по предложению стран с представлением полного анализа целесообразности введения маркировки.

«В случае отсутствия решения о введении маркировки определенной группы товаров на территории Союза, государство-инициатор имеет право ввести маркировку в соответствии со своим законодательством. При этом, в случае возникновения намерений, другие государства-члены могут присоединиться к маркировке», — сказал Смаилов.

Также Соглашением предусмотрены случаи, при которых товары не подлежат маркировке, например, когда они произведены для экспорта за пределы таможенной территории Союза, и ввезены физическими лицами для собственных нужд.

«Считаю, что маркировка каждой единицы товара и обеспечение его прослеживаемости от производителя и импортера до конечного потребителя является одним из эффективных инструментов цифровизации экономики», — отмечал глава Минфина.