Служба экономических расследований будет использовать аналитику данных для выявления коррупции

Планируется привлекать к обработке данные из всех доступных источников информации.

Службу экономических расследований передают в комитет финансового мониторинга Минфина. Необходимые законодательные нормы уже приняты и в настоящее время проводится принятие соответствующих подзаконных актов. Изменения в работе службы нацелены на выявление коррупции с помощью виртуальных данных из банков и других организаций. Об этом рассказал министр финансов Алихан Смаилов, передает Sputnik.

«Работа обновленного СЭР будет строиться на усилении аналитической и IT-составляющих за счет обработки данных из всех доступных источников информации, в том числе от банков и других организаций. Упор будет делаться на предупреждение, выявление условий и причин финансовых преступлений, пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и борьбу с теневой экономикой», — подчеркнул Смаилов.

Также он рассказал о необходимости продолжить работу в сфере государственных и квазигосударственных закупок. В частности, будут разработаны правила закупок для квазигосударственного сектора, которые будут стимулировать закупки государственных компаний среди отечественных производителей товаров, работ и услуг.