Регистрация мобильных телефонов: в полиции рассказали о сбоях

Полицейские заверяют, что работа закона о регистрации мобильных телефонов в Казахстане наладится уже весной этого года.

Как регистрация мобильных телефонов повлияла на поиск украденных сотовых, рассказали в департаменте полиции Астаны. Стало известно, что во время тестовых испытаний возникли технические неполадки, передает Sputnik.

«Это широко распространенная в западных странах технология. Однако сейчас она до сих пор не реализована в полной мере. В ходе тестовых испытаний возник ряд технических неполадок и сбоев, в настоящее время компаниями сотовой связи проводится модернизация имеющихся систем. Бесперебойная работа закона будет обеспечена к концу первого квартала», — рассказал начальник департамента полиции Астаны генерал-майор полиции Марат Кожаев.

По итогам прошлого года, несмотря на общее снижение краж чужого имущества, наблюдается увеличение карманных краж, отметил он. Кражи сотовых телефонов, со слов Кожаева, участились. Прежние меры профилактики показывают свою неэффективность, подчеркнул начальник департамента полиции.

Правило обязательной привязки IMEI-кодов мобильных к ИИН в Казахстане вступило в силу с 1 января 2019 года. В министерстве информации и коммуникаций надеются, что нововведение сделает «бесполезными» кражи телефонов, так как оператор сможет заблокировать связь на украденном мобильном.