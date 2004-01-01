    PS CloudTalks. Астана

    Экспертный диалог про облака и инфобез.

    Мероприятие пройдет 18 июня 2026 года
    Место проведения — г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 60/20, ресторан Wall Street

    PS Cloud Services проведет в Астане 18 июня встречу PS CloudTalks — экспертный диалог про облака и инфобез.

    Размещаем любые сайты и приложения на физических и облачных серверах в дата-центрах Алматы, Астаны и Ташкента. Поддерживаем работоспособность инфраструктуры, ведем мониторинг 24/7, внедряем DevOps-практики. Повышаем уровень кибербезопасности, реагируем на угрозы, подключаем к ЕШДИ, сопровождаем в прохождении испытаний ИБ.

    Приходите на встречу — обсудим, чем мы можем быть вам полезны. CloudTalks — это встреча для тех, кто принимает стратегические решения и отвечает за стабильность инфраструктуры.

    Темы и спикеры:

    — «Как подготовиться к испытаниям ИБ». Александр Фролкин, коммерческий директор. Пошаговая инструкция, как подготовить инфраструктуру для прохождения аудита по всем пяти видам испытаний ИБ.

    — «Как закрыть чужой чек-лист ИБ: 140 пунктов на аутсорс?». Александр Косенков, руководитель PS Security Operations Center. На примере свежего кейса с требованиями 1С к партнёрам расскажем, что закрывает ОЦИБ — и почему та же модель применима к требованиям законодательства РК.

    — «7 сигналов, что вашему онлайн-бизнесу пора в облако». Болат Кажкенов, руководитель отдела развития продуктов. Когда онлайн-бизнес начинает расти быстрее, чем выдерживает инфраструктура — самое время понять, как переехать в облако без боли, сократить издержки и перестать тушить IT-пожары вместо развития бизнеса.

    Программа мероприятия:

    — 18:30–19:00. Встреча гостей
    — 19:00-19:30. Как подготовиться к испытаниям ИБ
    — 19:30–20:00. Как закрыть чужой чек-лист ИБ: 140 пунктов на аутсорс?
    — 20:00–20:30. 7 сигналов, что вашему онлайн-бизнесу пора в облако
    — 20:30. IT-quiz и нетворкинг

    Количество мест ограничено — формат камерный. Для участия необходимо зарегистрироваться.

    Организатор — ТОО «Интернет-компания PS»
    г. Алматы, ул. Макатаева 117, БЦ Lotos, корпус А, оф. 201
    +7 (707) 388-82-31

