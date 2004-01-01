PS CloudTalks. Астана

Экспертный диалог про облака и инфобез.

PS Cloud Services проведет в Астане 18 июня встречу PS CloudTalks — экспертный диалог про облака и инфобез.

Размещаем любые сайты и приложения на физических и облачных серверах в дата-центрах Алматы, Астаны и Ташкента. Поддерживаем работоспособность инфраструктуры, ведем мониторинг 24/7, внедряем DevOps-практики. Повышаем уровень кибербезопасности, реагируем на угрозы, подключаем к ЕШДИ, сопровождаем в прохождении испытаний ИБ.

Приходите на встречу — обсудим, чем мы можем быть вам полезны. CloudTalks — это встреча для тех, кто принимает стратегические решения и отвечает за стабильность инфраструктуры.

Темы и спикеры:

— «Как подготовиться к испытаниям ИБ». Александр Фролкин, коммерческий директор. Пошаговая инструкция, как подготовить инфраструктуру для прохождения аудита по всем пяти видам испытаний ИБ.

— «Как закрыть чужой чек-лист ИБ: 140 пунктов на аутсорс?». Александр Косенков, руководитель PS Security Operations Center. На примере свежего кейса с требованиями 1С к партнёрам расскажем, что закрывает ОЦИБ — и почему та же модель применима к требованиям законодательства РК.

— «7 сигналов, что вашему онлайн-бизнесу пора в облако». Болат Кажкенов, руководитель отдела развития продуктов. Когда онлайн-бизнес начинает расти быстрее, чем выдерживает инфраструктура — самое время понять, как переехать в облако без боли, сократить издержки и перестать тушить IT-пожары вместо развития бизнеса.

Программа мероприятия:

— 18:30–19:00. Встреча гостей

— 19:00-19:30. Как подготовиться к испытаниям ИБ

— 19:30–20:00. Как закрыть чужой чек-лист ИБ: 140 пунктов на аутсорс?

— 20:00–20:30. 7 сигналов, что вашему онлайн-бизнесу пора в облако

— 20:30. IT-quiz и нетворкинг

Количество мест ограничено — формат камерный. Для участия необходимо зарегистрироваться.