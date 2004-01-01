KazSIEM — единая система мониторинга ИБ организации. Онлайн
ГК Softline совместно с компанией KazSIEM приглашает на экспертный вебинар, который состоится 4 июня в 11:00 на платформе МТС Линк. Мероприятие проводится для ограниченного круга специалистов — это отличная возможность получить эксклюзивный доступ к методологии расследования, увидеть, как современные системы анализируют поведение и выявляют риски до нанесения реального ущерба.
В рамках вебинара вы сможете:
— Узнать о компании KazSIEM, ее позициях на рынке Казахстана.
— Ознакомиться с технологическим развитием платформы и планами на 2026 год.
— Изучить практические кейсы внедрений: задачи клиентов, подходы к решению и достигнутые результаты.
— Разобраться в политике лицензирования решений.
— Оценить преимущества продуктовой линейки KazSIEM.
В конце мероприятия состоится викторина, где участники смогут проверить свои знания. Победители получат памятные призы.
Программа мероприятия:
— 11:00 — 11:10. Приветственное слово
— 11:10 — 12:00. KazSIEM единая система мониторинга информационной безопасности организации. Матвеев Иван, менеджер по работе с ключевыми заказчиками, Константин Бобков, менеджер по техническому сопровождению продаж.
— 12:00 — 12:15. Викторина.
Для кого вебинар: руководители и специалисты служб информационной безопасности, IT-директора, риск-менеджеры, руководители подразделений, работающих с конфиденциальными данными.
Участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация обязательна.
Для подключения с мобильного устройства необходимо установить приложение МТС Линк, а для доступа с персонального компьютера можно использовать веб-браузер.
