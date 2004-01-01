ГК Softline совместно с компанией KazSIEM приглашает на экспертный вебинар, который состоится 4 июня в 11:00 на платформе МТС Линк. Мероприятие проводится для ограниченного круга специалистов — это отличная возможность получить эксклюзивный доступ к методологии расследования, увидеть, как современные системы анализируют поведение и выявляют риски до нанесения реального ущерба.

В рамках вебинара вы сможете:

— Узнать о компании KazSIEM, ее позициях на рынке Казахстана.

— Ознакомиться с технологическим развитием платформы и планами на 2026 год.

— Изучить практические кейсы внедрений: задачи клиентов, подходы к решению и достигнутые результаты.

— Разобраться в политике лицензирования решений.

— Оценить преимущества продуктовой линейки KazSIEM.

В конце мероприятия состоится викторина, где участники смогут проверить свои знания. Победители получат памятные призы.

Программа мероприятия:

— 11:00 — 11:10. Приветственное слово

— 11:10 — 12:00. KazSIEM единая система мониторинга информационной безопасности организации. Матвеев Иван, менеджер по работе с ключевыми заказчиками, Константин Бобков, менеджер по техническому сопровождению продаж.

— 12:00 — 12:15. Викторина.

Для кого вебинар: руководители и специалисты служб информационной безопасности, IT-директора, риск-менеджеры, руководители подразделений, работающих с конфиденциальными данными.

Участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

Для подключения с мобильного устройства необходимо установить приложение МТС Линк, а для доступа с персонального компьютера можно использовать веб-браузер.