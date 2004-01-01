Следите за новостями

Цифра дня

На 13% снизилось количество посещений ЦОНов в 2025 году

    beetech conf by QazCode. Алматы

    Конференция объединит представителей технологического сообщества со всего Казахстана.

    Мероприятие пройдет 23 мая 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Жандосова, 55, Narxoz

    Стартовали продажи билетов на ежегодную ИТ-конференцию beetech conf by QazCode, которая объединит представителей технологического сообщества со всего Казахстана. Первые билеты уже доступны по цене early bird — от 15 000 тенге. Мероприятие соберет разработчиков, инженеров и специалистов, заинтересованных в развитии современных технологий и обмене практическим опытом.

    В программу вошли 24 доклада, отобранных программным комитетом. Среди спикеров — представители геймифицированного фитнес-стартапа Hero’s Journey, американской компании Riot Games, а также крупных ИТ-компаний, включая Kolesa, Beeline Казахстан, QazCode и другие. Спкиеры поделятся почему AI в компаниях часто «не взлетают», как ИИ-агенты помогают в бизнесе, какие подходы реально меняют разработку, какие кейсы меняют поведение пользователей и прочее.

    Но beetech conf — это не только про доклады. Организаторы также подготовили:

    — speed-менторинг — это короткая личная консультация с лидерами индустрии. В прошлом году все слоты разобрали за 30 минут.
    — «квартирники» — честные и иногда жесткие разговоры без фильтров. На предыдущих ивентах были подняты темы цифрового развития в регионах, экспорт ИТ-услуг на международные рынки.
    — Epic Fails микрофон — истории про факапы, о которых обычно молчат.
    — и мощный нетворкинг на 1000+ человек, где можно найти не только контакты, но и новые возможности.

    Конференция является частью системной работы по развитию IT-сообщества в Казахстане. Инициатива направлена на формирование кадрового потенциала, способного конкурировать на международном уровне, а также на популяризацию технологических направлений среди молодежи.

    Билеты доступны на платформе Ticketon.kz и на официальном сайте конференции. Организаторы подчеркивают, что по мере приближения даты проведения программа будет пополняться и стоимость участия будет расти.

    Организатор — QazCode

     Добавить в Google Calendar