beetech conf by QazCode. Алматы

Конференция объединит представителей технологического сообщества со всего Казахстана.

Стартовали продажи билетов на ежегодную ИТ-конференцию beetech conf by QazCode, которая объединит представителей технологического сообщества со всего Казахстана. Первые билеты уже доступны по цене early bird — от 15 000 тенге. Мероприятие соберет разработчиков, инженеров и специалистов, заинтересованных в развитии современных технологий и обмене практическим опытом.

В программу вошли 24 доклада, отобранных программным комитетом. Среди спикеров — представители геймифицированного фитнес-стартапа Hero’s Journey, американской компании Riot Games, а также крупных ИТ-компаний, включая Kolesa, Beeline Казахстан, QazCode и другие. Спкиеры поделятся почему AI в компаниях часто «не взлетают», как ИИ-агенты помогают в бизнесе, какие подходы реально меняют разработку, какие кейсы меняют поведение пользователей и прочее.

Но beetech conf — это не только про доклады. Организаторы также подготовили:

— speed-менторинг — это короткая личная консультация с лидерами индустрии. В прошлом году все слоты разобрали за 30 минут.

— «квартирники» — честные и иногда жесткие разговоры без фильтров. На предыдущих ивентах были подняты темы цифрового развития в регионах, экспорт ИТ-услуг на международные рынки.

— Epic Fails микрофон — истории про факапы, о которых обычно молчат.

— и мощный нетворкинг на 1000+ человек, где можно найти не только контакты, но и новые возможности.

Конференция является частью системной работы по развитию IT-сообщества в Казахстане. Инициатива направлена на формирование кадрового потенциала, способного конкурировать на международном уровне, а также на популяризацию технологических направлений среди молодежи.

Билеты доступны на платформе Ticketon.kz и на официальном сайте конференции. Организаторы подчеркивают, что по мере приближения даты проведения программа будет пополняться и стоимость участия будет расти.