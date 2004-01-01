    Диспут-клуб «Безопасность ИИ: ключевые вызовы, тренды и практики». Астана

    Участники разберут ключевые тренды ИБ и лучшие практики внедрения ИИ-инструментов без ущерба для конфиденциальности данных.

    Мероприятие пройдет 16 апреля 2026 года
    Место проведения — г. Астана, пр-т Мангилик Ел, 35а, ресторан Shate

    Компания Softline приглашает на диспут-клуб «Безопасность ИИ: ключевые вызовы, тренды и практики». Это уникальная возможность обсудить актуальные вызовы и решения в живом формате и обменяться опытом с коллегами из вашей отрасли.

    Мероприятие будет проходить в формате живого общения, что позволит свободно делиться мнениями и задавать вопросы.

    Темы для обсуждения:

    — ИИ уже внутри: как CISO догнать уходящий поезд?
    — Локальный ИИ vs облако: что безопаснее?
    — В компании уже используется ИИ. Может ли это привести к недопустимым событиям?
    — LLM без хозяина: почему CISO рискует стать «крайним»?
    — Миф о «новой реальности»: ИИ не создает новые угрозы, а лишь ускоряет существующие.

    Программа мероприятия

    — 16:00 — 16:30 Welcome-coffee, регистрация участников
    — 16:30 — 16:40 Приветственное слово. Роман Яшин, директор Softline в Центральной Азии, ГК Softline.
    — 16:40 — 17:00 Безопасность ИИ: ключевые вызовы, тренды и практики. Владимир Ташкеев, руководитель дивизиона консалтинга и развития практик кибербезопасности, Infosecurity, ГК Softline
    — 17:00 — 18:30 Диспут-клуб. Щербина Олег, руководитель направления информационной безопасности, ГК Softline; Тамаровская Наталья, руководитель направления информационной безопасности, ГК Softline; Владимир Ташкеев, руководитель дивизиона консалтинга и развития практик кибербезопасности, Infosecurity, ГК Softline; Андрей Хлебников, руководитель департамента технологического развития, Infosecurity, ГК Softline.
    — 18:30 — 20:00 Ужин и неформальная часть.

    Для участия необходимо зарегистрироваться.

    Организатор — Softline
    +7 (495) 232-00-23

