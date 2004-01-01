IT-плов от Servercore. Ташкент

Участники обсудят будущее IT-рынка Узбекистана.

28 апреля в Ташкенте пройдет закрытый бизнес-ужин, организованный международным провайдером Servercore. Эксперты обсудят актуальные вызовы локального рынка. В центре дискуссии — как облачные технологии помогают масштабировать бизнес в условиях быстрорастущей цифровой экономики Узбекистана.

Программа мероприятия:

— 19:00-19:30. Регистрация участников

— 19:30-20:00. Регулирование информационной безопасности финансового сектора. Секретный гость.

— 20:00 — 20:30. Как Fintech-компаниям безопасно строить инфраструктуру в облаке Servercore. Юрий Капелько, COO в Servercore.

— 20:30 — 21:00. Кейс компании Air Samarkand: Как увеличить количество пользователей на 50% после миграции в облако. Руслан Наркевич, начальник отдела информационной безопасности и системного администрирования.

— 21:00-22:00. IT-плов networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Регистрация будет подтверждена после звонка менеджера Servercore — менеджер уточнит детали, отправит точный адрес и подтвердит участие. Подача заявки не гарантирует место на мероприятии.