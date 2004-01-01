Использование DLP для стратегического управления рисками. Онлайн
Вебинар, посвященный расследованию внутренних угроз.
ГК Softline совместно с компанией «Стахановец» приглашает на экспертный вебинар, посвященный расследованию внутренних угроз. Мероприятие проводится для ограниченного круга специалистов — тех, с кем мы привыкли говорить предметно и по делу. Это отличная возможность получить эксклюзивный доступ к методологии расследования, увидеть, как современные системы анализируют поведение и выявляют риски до нанесения реального ущерба.
В рамках вебинара вы сможете:
— Узнать, как аналитика поведения сотрудников может стать ключевым инструментом для повышения эффективности и прибыльности бизнеса.
— Погрузиться в детали реального кейса от первой цифровой аномалии до оперативной спецоперации.
— Пообщаться с ключевым экспертом в теме проактивного мониторинга и анализа поведения пользователей (UEBA).
— Первыми получить практическую фактуру, которая обычно остается внутри расследований, логику действий нарушителя, работу системы и экономику ущерба.
— Ознакомиться с кейсами в Узбекистане, которые продемонстрируют реальные примеры применения методик расследования внутренних угроз.
Программа мероприятия
11:00 — 11:10. Приветственное слово
11:10 — 12:00. Глубокий разбор кейса: как нашли и остановили нарушителя. Артем Жадеев, Директор по продажам компании «Стахановец».
12:00 — 12:15. Викторина
