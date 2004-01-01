GITEX Ai Kazakhstan 2026. Алматы

Развитие экономики будущего в Центральной Азии и на Кавказе. Крупнейшее в регионе мероприятие в сфере технологий и искусственного интеллекта.

GITEX Ai Kazakhstan впервые пройдет в Алматы 4–5 мая, объединив крупнейшую в мире технологическую сеть с одной из наиболее динамично развивающихся цифровых экономик планеты. Мероприятие организуется компанией inD и проводится под эгидой Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК в партнерстве с Astana Hub и акиматом Алматы.

Дебютное событие соберет глобальные корпорации, стартапы, инвесторов и представителей государственных структур для формирования AI-ориентированного будущего региона. От суверенных облаков и суперкомпьютинга до финтеха, кибербезопасности, телекоммуникаций и венчурного роста — GITEX Ai Kazakhstan является ключевой платформой для сотрудничества и реальных бизнес-результатов в Евразии.

Темы конференции:

— Трансформация цифровой экономики

— Энергетический переход

— Искусственный интеллект

— Инфраструктура и связность

— Кибербезопасность

— Инновации и капитал

— Индустрия 5.0

— Развитие талантов

В 2026 году GITEX AI Kazakhstan объединит более 10 000 профессиональных посетителей, 4500 руководителей компаний, более 600 участников, 300 стартапов из 60 стран-участниц.

Сопутствующие мероприятия:

— AI Everything Kazakhstan — крупнейшая региональная выставка в сфере искусственного интеллекта

— North Star Central Asia & Caucasus — международная площадка для стартапов и инвесторов

— Supernova Challenge — ведущая платформа для стартапов

Более подробная информация доступна на сайте Gitexcac.com.