Kolesa JunDay’26. Алматы

Конференция для студентов и начинающих специалистов.

В Алматы состоится Kolesa JunDay’26 — крупнейшее IT-мероприятие для студентов и начинающих специалистов. Главная цель Kolesa JunDay — помочь студентам и начинающим специалистам понять, как устроена работа в IT и какие навыки нужны для старта.

Kolesa Group проводит Kolesa JunDay с 2019 года. В этом году организаторы изменили формат мероприятия. Помимо докладов появится больше практики, общения с экспертами и карьерных консультаций.

Что ждет участников

— Доклады и мастер-классы от IT-специалистов. Спикеры расскажут, какие навыки нужны новичкам, какие ошибки совершают начинающие разработчики, как развиваться в профессии. После каждого выступления будет секция вопросов и ответов со спикером.

— Open Talk. Это новый формат на Kolesа JunDay. Небольшие группы участников смогут обсудить актуальные вопросы напрямую со специалистами. Темы столов — Backend, Mobile, Product Management, Marketing, Design, Data Science и аналитика. На каждом столе — до 10 участников, чтобы разговор был полезным для каждого.

— Career Space. Здесь можно задать любые вопросы о карьере в IT: как составить резюме; как проходит собеседование; какие навыки важны работодателю; как расти внутри компании. Также в зоне пройдет разбор резюме участников.

— Игры и активности. Помимо практических докладов и мастер-классов участников ждут интерактивные зоны: IT-дискуссии и игры, викторины, задания для разработчиков и дизайнеров.

Почему стоит прийти? На Kolesa JunDay можно:

— понять, какое направление в IT вам подходит;

— узнать, какие навыки реально нужны на рынке;

— задать вопросы действующим специалистам;

— познакомиться со студентами и начинающими разработчиками.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке. Количество мест ограничено.