    Kolesa JunDay’26. Алматы

    Конференция для студентов и начинающих специалистов.

    Мероприятие пройдет 25 апреля 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 к1, «Бакшасарай»

    В Алматы состоится Kolesa JunDay’26 — крупнейшее IT-мероприятие для студентов и начинающих специалистов. Главная цель Kolesa JunDay — помочь студентам и начинающим специалистам понять, как устроена работа в IT и какие навыки нужны для старта.

    Kolesa Group проводит Kolesa JunDay с 2019 года. В этом году организаторы изменили формат мероприятия. Помимо докладов появится больше практики, общения с экспертами и карьерных консультаций.

    Что ждет участников

    — Доклады и мастер-классы от IT-специалистов. Спикеры расскажут, какие навыки нужны новичкам, какие ошибки совершают начинающие разработчики, как развиваться в профессии. После каждого выступления будет секция вопросов и ответов со спикером.

    — Open Talk. Это новый формат на Kolesа JunDay. Небольшие группы участников смогут обсудить актуальные вопросы напрямую со специалистами. Темы столов — Backend, Mobile, Product Management, Marketing, Design, Data Science и аналитика. На каждом столе — до 10 участников, чтобы разговор был полезным для каждого.

    — Career Space. Здесь можно задать любые вопросы о карьере в IT: как составить резюме; как проходит собеседование; какие навыки важны работодателю; как расти внутри компании. Также в зоне пройдет разбор резюме участников.

    — Игры и активности. Помимо практических докладов и мастер-классов участников ждут интерактивные зоны: IT-дискуссии и игры, викторины, задания для разработчиков и дизайнеров.

    Почему стоит прийти? На Kolesa JunDay можно:

    — понять, какое направление в IT вам подходит;
    — узнать, какие навыки реально нужны на рынке;
    — задать вопросы действующим специалистам;
    — познакомиться со студентами и начинающими разработчиками.

    Участие бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке. Количество мест ограничено.

    Организатор — Kolesa Group

