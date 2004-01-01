Jet Finance Investor & Partner Day 2026. Алматы

Разговор о росте, масштабе и будущем компании.

В Алматы состоится закрытая встреча инвесторов и партнеров Jet Finance Investor & Partner Day 2026.

В рамках мероприятия команда Jet Finance представит:

— итоги 2025 года и ключевые управленческие решения, повлиявшие на рост Jet Finance;

— стратегические приоритеты и точки масштабирования бизнеса в 2026 году;

— международная деятельность Jet Finance и текущие операции продукта Yusr в ОАЭ;

— открытый диалог и деловой нетворкинг с инвесторами и стратегическими партнерами.

Программа мероприятия

14:00 — Сбор гостей. Регистрация участников и приветственный прием.

15:00 — Официальное открытие и приветствие. Основатель Jet Finance — Азамат Сейтбеков.

15:10–16:00 — Стратегическая сессия Jet Finance.

16:00–17:00 — Деловой нетворкинг и коктейль. Неформальное общение в премиальной атмосфере.

Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.