Jet Finance Investor & Partner Day 2026. Алматы
Разговор о росте, масштабе и будущем компании.
В Алматы состоится закрытая встреча инвесторов и партнеров Jet Finance Investor & Partner Day 2026.
В рамках мероприятия команда Jet Finance представит:
— итоги 2025 года и ключевые управленческие решения, повлиявшие на рост Jet Finance;
— стратегические приоритеты и точки масштабирования бизнеса в 2026 году;
— международная деятельность Jet Finance и текущие операции продукта Yusr в ОАЭ;
— открытый диалог и деловой нетворкинг с инвесторами и стратегическими партнерами.
Программа мероприятия
14:00 — Сбор гостей. Регистрация участников и приветственный прием.
15:00 — Официальное открытие и приветствие. Основатель Jet Finance — Азамат Сейтбеков.
15:10–16:00 — Стратегическая сессия Jet Finance.
16:00–17:00 — Деловой нетворкинг и коктейль. Неформальное общение в премиальной атмосфере.
Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.
