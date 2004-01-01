Следите за новостями

Цифра дня

1,2 тыс. человек получили госуслуги через Цифровую карту семьи с начала года

    Jet Finance Investor & Partner Day 2026. Алматы

    Разговор о росте, масштабе и будущем компании.

    Мероприятие пройдет 31 марта 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, проспект Сейфуллина, 506, Rixos Almaty

    В Алматы состоится закрытая встреча инвесторов и партнеров Jet Finance Investor & Partner Day 2026.

    Jet Finance Investor & Partner Day 2026. Алматы

    В рамках мероприятия команда Jet Finance представит:

    — итоги 2025 года и ключевые управленческие решения, повлиявшие на рост Jet Finance;
    — стратегические приоритеты и точки масштабирования бизнеса в 2026 году;
    — международная деятельность Jet Finance и текущие операции продукта Yusr в ОАЭ;
    — открытый диалог и деловой нетворкинг с инвесторами и стратегическими партнерами.

    Программа мероприятия

    14:00 — Сбор гостей. Регистрация участников и приветственный прием.
    15:00 — Официальное открытие и приветствие. Основатель Jet Finance — Азамат Сейтбеков.
    15:10–16:00 — Стратегическая сессия Jet Finance.
    16:00–17:00 — Деловой нетворкинг и коктейль. Неформальное общение в премиальной атмосфере.

    Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.

    Организатор — Jet Finance

     Добавить в Google Calendar