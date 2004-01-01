Следите за новостями

    International Finance & Banking Summit 2026. Баку

    Баку станет центром притяжения финтеха.

    Мероприятие пройдет 9 — 10 июня 2026 года
    Место проведения — Азербайджан, г. Баку, Baku Marriott Hotel Boulevard

    9-10 июня 2026 года в столице Азербайджана состоится масштабный саммит, посвященный глобальной интеграции финансовых систем, кибербезопасности и инновациям в банковской сфере — International Finance & Banking Summit 2026. Мероприятие, организованное GBM Events при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Ассоциации банков Азербайджана (АВА), станет ключевой платформой для обсуждения будущего финансового сектора в регионе и мире.

    Главная тема предстоящего форума — «Инновации, безопасность и партнерство ради будущего финансов». Организаторы подчеркивают, что основной целью саммита является ускорение интеграции региональных финансовых систем (в частности, тюркоязычных государств) в глобальное финансовое пространство.

    Повестка 2026 года синхронизирована с мировыми трендами. Участники обсудят:

    — Гармонизацию регуляторики: выравнивание законодательных норм для упрощения трансграничных операций.
    — Координацию платежных систем: создание бесшовных механизмов для быстрых и безопасных платежей.
    — Укрепление корреспондентских отношений: развитие связей между локальными и международными финансовыми институтами.
    — Цифровую устойчивость: защиту данных и противодействие киберугрозам в условиях стремительной цифровизации.

    Саммит объединит более 1000 делегатов, среди которых:

    — руководители центральных и коммерческих банков;
    — представители международных финансовых институтов и регуляторов;
    — поставщики технологических решений, вендоры оборудования и ПО;
    — финтех-стартапы, инвесторы и международные эксперты из Европы, США, Ближнего Востока и стран СНГ.

    Особое внимание будет уделено выставке инновационных решений, где компании представят новейшие разработки в области искусственного интеллекта для банкинга, блокчейн-технологий и инструментов автоматизации бизнес-процессов.

    Организатор — GBM Events

