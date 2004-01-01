Следите за новостями

    VII Международная Конференция HR-бренд Центральная Азия. Алматы

    Традиционная площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных вызовов в сфере управления персоналом соберет лучших специалистов региона.

    Мероприятие пройдет 23 апреля 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, пр-т. Сейфуллина 506/99, Rixos Almaty

    HeadHunter Центральная Азия проводит VII ежегодную Международную конференцию HR-бренд Центральная Азия — ключевое событие для HR-экспертов, лидеров индустрии и представителей бизнеса. В этом году конференция пройдет под темой «Будущее HR: AI-технологии, автоматизация и человеческий капитал», отражая ключевые тренды трансформации рынка труда и HR-стратегий.

    Ключевые темы конференции:

    — Как AI уже меняет HR здесь и сейчас.
    — Автоматизация без потери «человечности».
    — Новая роль HR в компании.
    — Переход от операционной функции к стратегическому партнёру бизнеса.
    — Человеческий капитал в цифровую эпоху.
    — Как развивать, удерживать и вовлекать сотрудников с помощью технологий.
    — Доверие, этика и ответственность при использовании AI.
    — Что важно учитывать, чтобы технологии усиливали, а не разрушали культуру.
    — Практические кейсы и инструменты.
    — Реальные примеры, которые можно адаптировать и применять в своей компании.

    Конференция соберет экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов современной HR-сферы. В центре внимания — технологии, развитие корпоративной культуры, управление изменениями и новые подходы к обучению. Особое внимание будет уделено тому, как AI-технологии и автоматизация трансформируют HR-процессы, меняют подходы к подбору, развитию и удержанию сотрудников, а также усиливают стратегическую роль HR в работе с человеческим капиталом.

    Мероприятие завершится торжественной церемонией награждения премии HR-бренд Центральная Азия 2025, где будут отмечены лучшие HR-проекты региона.

    VII Международная Конференция HR-бренд Центральная Азия состоится 23 апреля 2026 года в г. Алматы, отеле Rixos Almaty, также доступно онлайн-участие. Подробную информацию о Конференции можете узнать на официальном сайте.

    Организатор — HeadHunter
    +7 (727) 232-13-13

     Добавить в Google Calendar