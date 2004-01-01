Следите за новостями

    Alem.ai battle. Казахстан

    От школьных парт до стартапов мирового масштаба: призовой фонд конкурса составляет 25 млн тенге.

    Мероприятие пройдет 9 — 22 февраля 2026 года
    Место проведения — Казахстан

    В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане открыт прием заявок на национальный конкурс alem.ai battle — масштабную AI-инициативу для поддержки талантов и стартапов в сфере искусственного интеллекта.

    alem.ai battle объединяет школьников, студентов, стартапы и исследователей со всего Казахстана, создавая условия для последовательного развития AI-проектов — от прототипов до зрелых технологических решений.

    Категории участия:

    — AI Young Talents — школьники 12–18 лет с MVP-проектами;
    — AI Driving Power — студенты с действующими MVP;
    — AI Future Builders — команды с продуктами и подтвержденным трекшном;
    — AI Innovators — исследовательские команды в области ИИ.

    Призовой фонд составляет 25 млн тенге. В финал пройдут 20 лучших команд, а победители будут определены в каждой категории.

    Конкурс при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

    Финальный этап конкурса пройдет в международном центре искусственного интеллекта alem.ai в Астане. Заявки принимаются до 22 февраля 2026 года на платформе Astana Hub.

    Организатор — Astana Hub
