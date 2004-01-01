Следите за новостями

Цифра дня

Эффект в $1,3 млрд от внедрения ИИ планирует получить за 5 лет «Самрук-Казына»

    AWS re:Invent 2025 re:Cap. Алматы

    Мы поговорим о ключевых обновлениях и новинках AWS, а также о трендах и практических кейсах в области AI/ML, Generative AI, работы с данными, аналитики и DevOps.

    Мероприятие пройдет 29 января 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Ходжанова 2/2, MOST IT Hub, 3 этаж

    29 января qCloudy совместно с AWS User Group Almaty проведет re: Cap-встречу по итогам AWS re: Invent’25 — крупнейшей конференции Amazon Web Services. Мероприятие организовано qCloudy в партнерстве с MOST IT Hub при поддержке AWS User Group Almaty.

    Мы поговорим о ключевых обновлениях и новинках AWS, а также о трендах и практических кейсах в области AI/ML, Generative AI, работы с данными, аналитики и DevOps. Митап пройдет в формате re: Cap — с фокусом на практическое применение технологий в реальных проектах.

    Открывают встречу:

    — Нурбек Садыков — AWS Community Leader, CEO qCloudy
    — Алмас Молдаканов — Regional Enterprise Manager, Amazon Web Services

    Спикеры:

    — Александр Бернадский — эксперт по облачным технологиям с 15+ лет опыта. С 2022 года помогает крупнейшим компаниям Казахстана и СНГ внедрять AWS-решения.
    — Эксперты из qCloudy — AI/ML и операционная практика.

    Для кого это событие?

    — Архитекторов, DevOps, инженеров
    — Product & Digital-команд
    — Всех, кто хочет понимать, куда движется облачная и AI-инфраструктура.

    Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено!

    Организатор — qCloudy

     Добавить в Google Calendar