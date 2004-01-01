AWS re:Invent 2025 re:Cap. Алматы

Мы поговорим о ключевых обновлениях и новинках AWS, а также о трендах и практических кейсах в области AI/ML, Generative AI, работы с данными, аналитики и DevOps.

29 января qCloudy совместно с AWS User Group Almaty проведет re: Cap-встречу по итогам AWS re: Invent’25 — крупнейшей конференции Amazon Web Services. Мероприятие организовано qCloudy в партнерстве с MOST IT Hub при поддержке AWS User Group Almaty.

Мы поговорим о ключевых обновлениях и новинках AWS, а также о трендах и практических кейсах в области AI/ML, Generative AI, работы с данными, аналитики и DevOps. Митап пройдет в формате re: Cap — с фокусом на практическое применение технологий в реальных проектах.

Открывают встречу:

— Нурбек Садыков — AWS Community Leader, CEO qCloudy

— Алмас Молдаканов — Regional Enterprise Manager, Amazon Web Services

Спикеры:

— Александр Бернадский — эксперт по облачным технологиям с 15+ лет опыта. С 2022 года помогает крупнейшим компаниям Казахстана и СНГ внедрять AWS-решения.

— Эксперты из qCloudy — AI/ML и операционная практика.

Для кого это событие?

— Архитекторов, DevOps, инженеров

— Product & Digital-команд

— Всех, кто хочет понимать, куда движется облачная и AI-инфраструктура.

Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено!