AWS re:Invent 2025 re:Cap. Алматы
Мы поговорим о ключевых обновлениях и новинках AWS, а также о трендах и практических кейсах в области AI/ML, Generative AI, работы с данными, аналитики и DevOps.
29 января qCloudy совместно с AWS User Group Almaty проведет re: Cap-встречу по итогам AWS re: Invent’25 — крупнейшей конференции Amazon Web Services. Мероприятие организовано qCloudy в партнерстве с MOST IT Hub при поддержке AWS User Group Almaty.
Мы поговорим о ключевых обновлениях и новинках AWS, а также о трендах и практических кейсах в области AI/ML, Generative AI, работы с данными, аналитики и DevOps. Митап пройдет в формате re: Cap — с фокусом на практическое применение технологий в реальных проектах.
Открывают встречу:
— Нурбек Садыков — AWS Community Leader, CEO qCloudy
— Алмас Молдаканов — Regional Enterprise Manager, Amazon Web Services
Спикеры:
— Александр Бернадский — эксперт по облачным технологиям с 15+ лет опыта. С 2022 года помогает крупнейшим компаниям Казахстана и СНГ внедрять AWS-решения.
— Эксперты из qCloudy — AI/ML и операционная практика.
Для кого это событие?
— Архитекторов, DevOps, инженеров
— Product & Digital-команд
— Всех, кто хочет понимать, куда движется облачная и AI-инфраструктура.
Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено!
Добавить в Google Calendar