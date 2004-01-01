AI в строительстве и дизайне. Алматы

Используйте AI для роста продаж и эффективности.

Приглашаем на практическую конференцию «AI в строительстве и дизайне», которая состоится 10 февраля 2026 года в Алматы. В условиях стремительных изменений на рынке маркетинга и продаж строительство, ремонт и дизайн интерьеров вступают в новую эпоху, где использование AI становится не просто экспериментом, а стандартом конкурентной борьбы.

Темы конференции:

— Ключевые тренды маркетинга и продаж в отрасли на 2026 год

— Роль AI в росте продаж и повышении видимости компаний

— Практические сценарии применения AI в строительстве и дизайне

Основное внимание будет уделено бизнес-результатам, таким как ускорение сделок, рост конверсии и снижение нагрузки на команды продаж и маркетинга. Мы продемонстрируем, как эти инструменты уже сегодня работают на практике.

Участников ждет практическая конференция и закрытый нетворкинг. Также им предоставляется возможность воспользоваться специальными условиями и получить конкурентный вход в экосистему AI дизайна «Вижу Дом».

Если для вас важно не просто адаптироваться к рынку, но и укрепить свое лидерство в 2026 году, будем рады видеть вас среди участников.

Для участия необходима предварительная регистрация.