AI в строительстве и дизайне. Алматы
Используйте AI для роста продаж и эффективности.
Приглашаем на практическую конференцию «AI в строительстве и дизайне», которая состоится 10 февраля 2026 года в Алматы. В условиях стремительных изменений на рынке маркетинга и продаж строительство, ремонт и дизайн интерьеров вступают в новую эпоху, где использование AI становится не просто экспериментом, а стандартом конкурентной борьбы.
Темы конференции:
— Ключевые тренды маркетинга и продаж в отрасли на 2026 год
— Роль AI в росте продаж и повышении видимости компаний
— Практические сценарии применения AI в строительстве и дизайне
Основное внимание будет уделено бизнес-результатам, таким как ускорение сделок, рост конверсии и снижение нагрузки на команды продаж и маркетинга. Мы продемонстрируем, как эти инструменты уже сегодня работают на практике.
Участников ждет практическая конференция и закрытый нетворкинг. Также им предоставляется возможность воспользоваться специальными условиями и получить конкурентный вход в экосистему AI дизайна «Вижу Дом».
Если для вас важно не просто адаптироваться к рынку, но и укрепить свое лидерство в 2026 году, будем рады видеть вас среди участников.
Для участия необходима предварительная регистрация.
Добавить в Google Calendar