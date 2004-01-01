IT-беш от Servercore. Астана

Вы узнаете, как подобрать IT-инфраструктуру для AI/ML-задач.

Мероприятие пройдет 12 февраля 2026 года Место проведения — Астана







Servercore приглашает на IT-беш, где будут обсуждаться ML/AI-инфраструктура, безопасность, облачные серверы. Программа мероприятия: — 19:00-19:30. Регистрация и знакомство

— 19:30-20:00. GPU в облаке для AI/ML: баланс мощности и стоимости. Исмоилжон Иминохунов, проектный менеджер Servercore.

— 21:00-22:00. IT-беш networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом. Для участия в IT-беш необходимо пройти регистрацию.

Добавить в Google Calendar