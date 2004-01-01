IT-беш от Servercore. Астана
Вы узнаете, как подобрать IT-инфраструктуру для AI/ML-задач.
Мероприятие пройдет 12 февраля 2026 года
Место проведения — Астана
Servercore приглашает на IT-беш, где будут обсуждаться ML/AI-инфраструктура, безопасность, облачные серверы.
Программа мероприятия:
— 19:00-19:30. Регистрация и знакомство
— 19:30-20:00. GPU в облаке для AI/ML: баланс мощности и стоимости. Исмоилжон Иминохунов, проектный менеджер Servercore.
— 21:00-22:00. IT-беш networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом.
Для участия в IT-беш необходимо пройти регистрацию.
Добавить в Google Calendar