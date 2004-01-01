Следите за новостями

    IT-беш от Servercore. Астана

    Вы узнаете, как подобрать IT-инфраструктуру для AI/ML-задач.

    Мероприятие пройдет 12 февраля 2026 года
    Место проведения — Астана

    Servercore приглашает на IT-беш, где будут обсуждаться ML/AI-инфраструктура, безопасность, облачные серверы.

    Программа мероприятия:

    — 19:00-19:30. Регистрация и знакомство
    — 19:30-20:00. GPU в облаке для AI/ML: баланс мощности и стоимости. Исмоилжон Иминохунов, проектный менеджер Servercore.
    — 21:00-22:00. IT-беш networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом.

    Для участия в IT-беш необходимо пройти регистрацию.

    Организатор — Servercore
    г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 14, оф. 910

     Добавить в Google Calendar