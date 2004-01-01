Blockchain Forum 2026. Москва

Это возможность услышать мировых лидеров лично и наладить контакты без посредников.

14–15 апреля 2026 года в Москве состоится Blockchain Forum 2026 — крупнейшее событие, которое вновь объединит СНГ и мировой крипторынки. Это единственное мероприятие, которое соберет в Москве ведущие международные компании индустрии, спикеров и инвесторов. За организацией события стоит команда, подарившая индустрии форум Blockchain Life — легендарное мероприятие, собирающее десятки тысяч человек в мировых крипто-столицах с 2017 года.

В международном форуме традиционно участвуют основатели, топ-менеджеры и визионеры из Tether, Binance, Tron, Ripple, Bybit, Animoca Brands, Circle, OKX, HTX, Kucoin, Telegram, Mastercard, ICP, Trust Wallet, Sandbox, Near, Litecoin, Bitmain, Marathon, Canaan, WhatsMiner, Bitfury, Consensys, Linea, DWF Labs, Wintermute, BNB chain и многие другие. Все выступления зарубежных спикеров будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык. Для русскоязычного рынка это редкая возможность услышать мировых лидеров лично и наладить контакты без посредников.

Три сцены и беспрецедентный масштаб

16-й Blockchain Forum займет отдельный павильон Крокус Экспо, предлагая 20 000 участников три полноценных сцены с параллельными потоками выступлений, панельных сессий и воркшопов.

На территории форума будет работать масштабная выставочная зона, где более 250 компаний представят свои продукты, сервисы и технологические решения. Посетители смогут не только познакомиться с уже известными брендами, но и стать первыми, кто увидит премьеры новых платформ, продуктов, токенов и инструментов, до их попадания в мейнстрим.

AI технологии и новые форматы

Впервые в рамках Blockchain Forum состоится AI Future — «форум внутри форума», посвященный пересечению искусственного интеллекта, блокчейна и цифровой экономики. Здесь встретятся представители индустрии, разработчики, исследователи и инвесторы, чтобы обсудить, как формируется синергия AI и блокчейн технологий. Участников также ждут интерактивные зоны, хакатоны, конкурс стартапов, NFT-инсталляции, трейдинговый турнир и другие иммерсивные тематические активности для погружения в самые актуальные тренды рынка.

Билеты и участие

Билеты и спонсорские пакеты уже доступны по ранним ценам со скидкой 10% по промокоду Profit

Принять участие в Blockchain Forum.

Принять участие в AI Future Forum.