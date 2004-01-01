PROFIT Security Day. Алматы

Информационная безопасность для бизнеса — конференция для руководителей и специалистов по ИБ и информационным технологиям.

Информационная безопасность остается одним из самых актуальных вопросов. В современных условиях картина периметра организаций претерпела значительные изменения. Кроме того, изощренность киберперступников вышла на новый уровень, учитывая развитие технологий искусственного интеллекта. В условиях растущего разнообразия угроз организации должны выстраивать комплексную систему защиты и изменять свои подходы к обеспечению безопасности.

На конференции PROFIT Security Day ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать. Конференция будет полезна любым государственным и коммерческим организациям, для которых важна кибербезопасность.

