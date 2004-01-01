PROFIT Education Day. Алматы

Информационные технологии в сфере образования — конференция для руководителей и ИТ-директоров образовательных организаций.

Сегодня в Казахстане активно идет развитие технологий, построение информационного общества, растет ИТ-составляющая бизнеса. Все происходит на фоне нехватки в эффективных и высокопроизводительных кадров. В нынешних экономических условиях перед учебными заведениями стоит задача подготовки таких специалистов, которые обладают современными знаниями, а также навыками их применения.

Конференция PROFIT Education Day ориентирована на то, чтобы дать возможность представителям учебных заведений узнать о новых технологиях, способных облегчить учебный процесс и сделать его более эффективным. Современные технологии способны вывести систему образования на совершенно иной уровень. В ходе конференции у ее участников будет возможность взглянуть на международный опыт, узнать о тенденциях развития ИТ-индустрии, о новых образовательных программах и решениях. Кроме того, в рамках PROFIT Education Day можно будет обменяться практическим опытом с коллегами, запланировать пути сотрудничества с вендорами, подискутировать об инновационной модернизации сферы образования.

PROFIT Education Day ставит своей целью обсудить вопросы взаимодействия академической сферы и бизнеса, рассмотреть проблемы подготовки эффективных и востребованных кадров, полискутировать о способах повышения эффективности образовательных учреждений с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.