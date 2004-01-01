PROFIT Industry & Energy Day. Астана

Информационные технологии в промышленности и энергетике Казахстана.

Компания PROFIT Events приглашает крупнейшие казахстанские промышленные и энергетические компании принять участие в конференции PROFIT Industry & Energy Day.

В наши дни эффективную деятельность компаний сложно себе представить без использования информационных технологий. Эффективное управление, сбор и обработка информации, внедрение технологий на различных производственных этапах — во всех этих вопросах ИТ играют ключевую роль. Причем, чем более открыта компания к инновациям и чем более «легка на подъем» в использовании новейших решений, тем более эффективна она в своей деятельности и тем устойчивее оказывается ее бизнес перед различными экономическими «невзгодами».

Какие решения используются в казахстанской промышленности? Как оптимизировать расходы и развивать предприятие с использованием новых технологий? Какие преграды стоят на пути Индустрии 4.0 в стране? Все это мы обсудим на ежегодной конференции PROFIT Industry & Energy Day.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.