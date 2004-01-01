Следите за новостями

    PROFIT Industry & Energy Day. Астана

    Информационные технологии в промышленности и энергетике Казахстана.

    Мероприятие пройдет 27 августа 2026 года
    Место проведения — г. Астана, пр-т Сарыарка, 4, Radisson Hotel Astana

    Компания PROFIT Events приглашает крупнейшие казахстанские промышленные и энергетические компании принять участие в конференции PROFIT Industry & Energy Day.

    В наши дни эффективную деятельность компаний сложно себе представить без использования информационных технологий. Эффективное управление, сбор и обработка информации, внедрение технологий на различных производственных этапах — во всех этих вопросах ИТ играют ключевую роль. Причем, чем более открыта компания к инновациям и чем более «легка на подъем» в использовании новейших решений, тем более эффективна она в своей деятельности и тем устойчивее оказывается ее бизнес перед различными экономическими «невзгодами».

    Какие решения используются в казахстанской промышленности? Как оптимизировать расходы и развивать предприятие с использованием новых технологий? Какие преграды стоят на пути Индустрии 4.0 в стране? Все это мы обсудим на ежегодной конференции PROFIT Industry & Energy Day.

    Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

    Организатор — PROFIT Events
    Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
    +7 (727) 390-32-20, 317-14-92

