PROFIT Cloud Day. Алматы

Конференция, посвященная ЦОДам, облакам и управлению большими данными.

Данные уже давно называют новой нефтью. И это не удивительно — сбор и анализ больших данных дает важные преимущества бизнесу. В нынешнее время значение данных и их аналитики еще более возросло — компаниям важно собирать, структурировать и анализировать потоки информации из множества источников. Поэтому перед многими встает вопрос — как наладить эти процессы наиболее эффективно? Не менее важный вопрос — как и где хранить эти данные? И тут логичным шагом видится использование облачных технологий. Но и вопросов не меньше: частное, гибридное или публичное облако? Что можно, а чего нельзя отдавать облачному провайдеру?

На конференции Profit Cloud Day 2026 мы обсудим реалии и проблемы использования облаков и больших данных в Казахстане, а также то, какие коррективы в использование этих технологий внесла пандемия. Приглашаем к участию любые организации, оперирующие большими массивами данных и нуждающиеся в аналитике, а также производителей оборудования и решений для хранения и обработки данных.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.