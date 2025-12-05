Следите за новостями

    IT Fest 2025. Алматы

    Главный молодежный фестиваль цифровых и креативных индустрий Казахстана.

    Мероприятие пройдет 5 — 6 декабря 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева 42, Атакент Экспо

    5-6 декабря в Алматы пройдет один из крупнейших молодежных фестивалей страны в сфере IT, инноваций и креативных технологий — IT Fest 2025.

    Фестиваль объединит тысячи талантливых школьников и студентов. Он направлен на развитие цифровых навыков, предпринимательского мышления, проектной культуры, а также на популяризацию искусственного интеллекта.

    IT Fest — это возможность в короткие сроки в творческой обстановке реализовать проект, собрать команду или влиться в интересный проект. Спикерами фестиваля являются эксперты и лидеры отрасли, которые расскажут, какие решения требуются для сервисов будущего.

    Мероприятие организуется в рамках государственной программы AI-Sana Альянсом вузов Казахстана при поддержке Общественного фонда NNEF.

    Направления IT Fest 2025

    — Hackathon. Темы — AI, blockchain, big data, digital services.
    — Startup Battle. Особенность — обязательное применение AI/ML.
    — CyberSecurity CTF. Практические задания и кейсы по кибербезопасности.
    — CyberSport. Дисциплины — CS2, Dota 2, FIFA.
    — Movie & Video. Конкурс короткометражек и AI-контента.
    — Design & Animation. Webtoon, анимация, графический дизайн.
    — IT Fest Cup (ICPC). Соревнование по спортивному программированию.
    — IT FEST Robo Competition. Робототехника, микроконтроллеры, ESP32.

    Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться.

    Организатор — ОФ NNEF
    г. Алматы, ул. Искандерова, 64а
    +7 (727) 313-15-01

