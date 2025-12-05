IT Fest 2025. Алматы

Главный молодежный фестиваль цифровых и креативных индустрий Казахстана.

5-6 декабря в Алматы пройдет один из крупнейших молодежных фестивалей страны в сфере IT, инноваций и креативных технологий — IT Fest 2025.

Фестиваль объединит тысячи талантливых школьников и студентов. Он направлен на развитие цифровых навыков, предпринимательского мышления, проектной культуры, а также на популяризацию искусственного интеллекта.

IT Fest — это возможность в короткие сроки в творческой обстановке реализовать проект, собрать команду или влиться в интересный проект. Спикерами фестиваля являются эксперты и лидеры отрасли, которые расскажут, какие решения требуются для сервисов будущего.

Мероприятие организуется в рамках государственной программы AI-Sana Альянсом вузов Казахстана при поддержке Общественного фонда NNEF.

Направления IT Fest 2025

— Hackathon. Темы — AI, blockchain, big data, digital services.

— Startup Battle. Особенность — обязательное применение AI/ML.

— CyberSecurity CTF. Практические задания и кейсы по кибербезопасности.

— CyberSport. Дисциплины — CS2, Dota 2, FIFA.

— Movie & Video. Конкурс короткометражек и AI-контента.

— Design & Animation. Webtoon, анимация, графический дизайн.

— IT Fest Cup (ICPC). Соревнование по спортивному программированию.

— IT FEST Robo Competition. Робототехника, микроконтроллеры, ESP32.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться.