«Digital Day: Таланты. Коллаборации. Интеллект». Алматы

В Digital Day активное участие принимают IT-специалисты, предприниматели, аналитики, техпредприниматели и разработчики.

Казахстан отмечает День цифровизации. В Южной столице, финансовом и технологическом центре страны, в эту знаменательную для цифровой индустрии дату Qazaq IT Community традиционно проводит ежегодный форум «Digital Day». В этом году центральная тема Digital Day — таланты, коллаборации и интеллект. Три ключевых фактора, отражающих главный вектор нашего времени — синергию человеческого потенциала и стремительное развитие искусственного интеллекта.

Откроет программу церемония награждения лучших от Министерства ИИ и цифрового развития. Панельная сессия с ректорами ведущих ВУЗов страны станет диалогом молодежи и руководства университетов. Особым элементом станет Keynote от Ant Technologies, посвященный новым подходам к развитию технологических экосистем, а также эксклюзивная презентация открытой экосистемы Банка ЦентрКредит, демонстрирующая новые инструменты взаимодействия бизнеса, разработчиков и финтех-проектов. Взаимодействия корпораций и венчуров — еще одна ключевая тема форума.

В рамках мероприятия пройдет BCC Startup Battle, где десять финалистов представят свои проекты в борьбе за призовой фонд в 1 млн тенге. Победители получат онбординг в экосистему BCC и доступ к инвесторам и стратегическим партнерствам с банком.

Участие в «Digital Day» открыто для всех желающих по предварительной регистрации.