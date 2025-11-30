Как подобрать IT-инфраструктуру для AI/ML-задач. Алматы

Свежий IT-беш от Servercore.

Servercore приглашает на очередной IT-беш, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о том, как подобрать IT-инфраструктуру для AI/ML-задач.

Программа мероприятия:

— 19:00-19:30 Регистрация и знакомство

— 19:30-20:00 GPU в облаке для AI/ML: баланс мощности и стоимости. Исмоилжон Иминохунов, проектный менеджер Servercore.

— 20:00-20:30 Панельная дискуссия. Инфраструктура для AI: строить самим или арендовать в облаке? Плюсы и минусы собственных дата-центров vs облачных GPU, реальные истории компаний. Исмоилжон Иминохунов, Сергей Бобко, директор по развитию бизнеса Servercore, Юрий Морозов, технический директор в PayLink.

— 21:00-22:00 IT-беш networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом.

Для участия в IT-беш 2.0 необходимо пройти регистрацию.