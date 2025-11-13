Central Asia Fintech Summit 2025. Алматы

Финсектор и финтех-компании обсудят проекты цифровой трансформации.

Национальный Банк совместно с Национальной платежной корпорацией Казахстана и Kazakhstan Fintech Network сообщает о проведении Central Asia Fintech Summit 2025 (CAFS 2025).

CAFS 2025 пройдет в Алматы 13–14 ноября и станет ключевой региональной площадкой для обсуждения тенденций и вызовов в сфере финансовых технологий. В рамках программы планируются пленарные сессии, панельные дискуссии, экспертные круглые столы, а также презентации инновационных решений в области цифровых финансов.

Цель мероприятия — укрепление позиций Казахстана как регионального хаба финансовых технологий, развитие международного сотрудничества и обмен лучшими практиками между регуляторами, финансовыми организациями и технологическими компаниями.

К участию приглашены представители центральных банков, международных организаций, финансовых институтов, финтех-компаний и СМИ.

Национальный Банк выступает ключевым партнером мероприятия, на котором обсудят стратегическое развитие финансового сектора, цифровую трансформацию и внедрение инноваций.

Полная информация о программе, спикерах, участии и условиях регистрации доступна на официальном сайте мероприятия.