    Central Asia Fintech Summit 2025. Алматы

    Финсектор и финтех-компании обсудят проекты цифровой трансформации.

    Мероприятие пройдет 13 — 14 ноября 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, Royal Tulip, Керей-Жанибек хандар 401/2

    Национальный Банк совместно с Национальной платежной корпорацией Казахстана и Kazakhstan Fintech Network сообщает о проведении Central Asia Fintech Summit 2025 (CAFS 2025).

    CAFS 2025 пройдет в Алматы 13–14 ноября и станет ключевой региональной площадкой для обсуждения тенденций и вызовов в сфере финансовых технологий. В рамках программы планируются пленарные сессии, панельные дискуссии, экспертные круглые столы, а также презентации инновационных решений в области цифровых финансов.

    Цель мероприятия — укрепление позиций Казахстана как регионального хаба финансовых технологий, развитие международного сотрудничества и обмен лучшими практиками между регуляторами, финансовыми организациями и технологическими компаниями.

    К участию приглашены представители центральных банков, международных организаций, финансовых институтов, финтех-компаний и СМИ.

    Национальный Банк выступает ключевым партнером мероприятия, на котором обсудят стратегическое развитие финансового сектора, цифровую трансформацию и внедрение инноваций.

    Полная информация о программе, спикерах, участии и условиях регистрации доступна на официальном сайте мероприятия.

    Организатор — Национальный Банк

     Добавить в Google Calendar