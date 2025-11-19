Kazakhstan HR Forum. Алматы

Форум предложит насыщенную программу, сфокусированную на практических решениях и трендах, которые определят рынок труда в 2026 году.

20 ноября HR-сообщество Казахстана соберется в Алматы на главном отраслевом событии — XIII Kazakhstan HR Forum, который проводит Kazakhstan Growth Forum. Мероприятие станет площадкой для диалога о вызовах, с которыми сталкиваются современные лидеры в условиях гиперконкуренции, технологического расслоения и поколенческой поляризации.

Участников ждет серия эксклюзивных выступлений и дискуссий от признанных экспертов. Ключевые темы и спикеры:

— Профессор Золтан Бузади (Leadership & Flow Expert) выступит с инновационной концепцией «Flow Leadership» о создании вдохновляющей рабочей среды в условиях гиперконкуренции, а также проведет закрытый мастер-класс для VIP-гостей о новых ролях лидеров.

— Ельдар Абдразаков, KGF, расскажет инсайты TOP100 CEOS, а также сравнит формальное, часто реактивное обучение (learning) с проактивной стратегической подготовкой (preparation) к будущим вызовам.

— Олег Ханин, CEO Kommesk, познакомит аудиторию со своим видением нарастающей конкуренции за таланты в современной реальности.

— Руслан Егембаев, Thea (Singapore), даст практическое руководство по использованию искусственного интеллекта в HR — от теории до реальных кейсов.

— Панельная дискуссия «Management: Smarter than Boss» про то, как окружить себя людьми умнее.

В рамках форума состоится торжественная церемония награждения The Best HRD 2025, на которой KGF отметит лучших HR-директоров страны. Заявки на конкурс принимаются до 10 ноября https://hrf.kgforum.kz/#contest. Так что если ваш HR-отдел — эталон для всей индустрии, то пришло время это доказать! Расскажите о своих прорывных проектах в корпоративной культуре, управлении талантами и обучении — и войдите в историю казахстанского HR.

У участников форума будет уникальная возможность пройти трансформационное путешествие профессионального роста и личностного развития. Именно с такой целью проводится С-Mentoring — короткие сессии с ведущими HR-экспертами. Это идеальный инструмент для молодых специалистов, которые хотят получить обратную связь, развить свои навыки и повысить эффективность в работе. Этот формат даёт уникальную возможность общаться с HR-гуру, которая может стать ключом к профессиональному росту и успеху. В течение 10-15 минут менти задают вопросы, обсуждают свои идеи и проблемы с наставниками.

Одной из главных особенностей форума станет практическая секция, которая пройдет в четырех параллельных залах. Участники смогут выбрать наиболее релевантные для себя темы:

— Talent Quest: Поиск и удержание талантов через соцсети, стратегии для поколения Z, инструменты вовлечения от AlgaPay и EasyTap.

— Motivation Matrix: Управление инновациями и внутренний драйвер трансформации на примере «Казахтелеком» и OLX.

— Creative Drive: Операционная эффективность и стимулирование инноваций через новые модели поведения сотрудников.

— Brand Power: Построение HR-бренда в эпоху недоверия, развитие лидеров и их влияние на репутацию компании.

Завершится день панельной дискуссией на тему «Upskilling: как персонал вывести на новый уровень», где эксперты обсудят самые актуальные вызовы, а также кофе-брейками и вечерним коктейль-приемом для неформального общения и нетворкинга.

Итак, встречаемся 20 ноября 2025 года на XIII Kazakhstan HR Forum.